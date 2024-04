Pd-M5s,Conte: se supero Pd a europee non chiederò leadership centrosinistra

Roma, 15 apr. (askanews) – “Sono stufo di leggere sui giornali che il M5s vuole prendere un punto in più del Pd. Oggi annuncio ufficialmente che se supereremo il Pd alle europee non farò valere questo come motivo di leadership nei confronti del Pd, si rilassino”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Radio Onda Verde.

“La leadership passa dai valori e principi che persegui, dalle proposte, dalla volontà di cacciare via la politica dalla sanità, da progetti, infrastrutture”, ha chiarito Conte.