Roma, 27 mar (Adnkronos) – “Debora è una persona autorevole. Ma, ripeto, di cooptazione mascherata si tratta. Questa distanza tra forma e sostanza non è sana: non far seguire a ciò che diciamo il nostro comportamento penso sia una delle cause del perché non riusciamo più a esprimere la vocazione espansiva del nostro partito”. Lo scrive Marianna Madia in una lettera ai deputati del Pd sulla vicenda della scelta del nuovo capogruppo.