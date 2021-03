Pd: Marcucci, ‘domani sera dirò mie decisioni, dem casa mia’**

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Si è conclusa ora l’assemblea dei senatori del Pd, introdotta dal segretario Enrico Letta. Voglio comunicarvi il senso delle cose che ho detto, partendo dalla fine. Ovvero che dopodomani, giovedì dalle ore 9, la stessa assemblea si riunirà per votare il proprio capogruppo. Io mi prenderò 24 ore per decidere cosa fare, e lo farò come sempre ho fatto in questi anni, parlando con i miei colleghi ed anche questa volta deciderò con loro, non deciderò da solo”. Lo scrive Andrea Marcucci su Fb.