Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Il premier è libero di scegliere chi vuole in modo autonomo, mi pare che il tweet i Provenzano sia eccessivo e anche sbagliato: probabilmente non conosce la differenza tra ’liberale’ e ’liberista’, forse dovrebbe ripassarla”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci in un’intervista al quotidiano Il Giornale.