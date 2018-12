Pd, Martina e Richetti a Napoli per la tappa della campagna congressuale

“Che Martina e Richetti scelgano Napoli tra le prime tappe della campagna congressuale è una scelta impegnativa. Qui dove le difficoltà del Pd in termini di radicamento, di credibilità, di consenso, di iniziativa politica sono state piu’ forti ed evidenti che altrove. Soprattutto da Napoli e dal Sud bisogna ripartire per costruire nuove alleanze sociali e rafforzare nel Paese l’alternativa al governo delle destre e dei populismi”. E’ quanto hanno affermato i consiglieri regionali della Campania, Enza Amato e Antonio Marciano e il consigliere comunale di Napoli, Federico Arienzo, annunciando l’iniziativa di Maurizio Martina e Matteo Richetti, a Napoli, lunedi 17 dicembre alle ore 17,30 presso The Square di via Coroglio 104e, nel quartiere Bagnoli di Napoli.