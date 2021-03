Pd: Mirabelli, ‘Areadem con Zingaretti, basta film orrore di questi giorni’** (2)

(Adnkronos) – Quindi, no al congresso anticipato come invece chiedono altre aree del Pd? “Le richieste -risponde Mirabelli- sono tutte legittime. Dopodiché mi pare che il segretario abbia detto con grande chiarezza che va aperta una discussione, neppure Zingaretti fa finta che vada tutto bene. E magari questa discussione si può fare in un congresso tematico sulle cose da fare, sulla nuova fase e su come anche riorganizzare il partito per dargli più forza. Questa è una cosa da fare subito. Anche per ricominciare a parlare fuori da noi, ci sono le amministrative in vista”.