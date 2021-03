Pd: Mirabelli, ‘Areadem con Zingaretti, basta film orrore di questi giorni’**

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Io penso che dal 13 marzo abbiamo un impegno e un obiettivo che è quello di ricominciare a parlare al Paese e ai cittadini e spero che l’assemblea nazionale non sia l’ennesima puntata del film dell’orrore in cui stiamo assistendo in questi giorni”. Franco Mirabelli, senatore Pd ed esponente di Areadem, la componente che fa capo a Dario Franceschini parla così con l’Adnkronos del dibattito in corso tra i dem.