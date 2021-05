Pd: nasce ‘Prossima’, l’area dem di sinistra, da ex-zingarettiani a Sardine/Rpt (2)

(Adnkronos) – Ai promotori di ‘Prossima’ la proposta di ieri del segretario Letta sulla ‘dote’ ai 18enni è piaciuta. “Occorre una visione del mondo e occorre battersi per quello. E per questo serve, oggi più che mai, dare anima e identità al Partito Democratico” e “va fatto con coraggio”. Come con la proposta sulla tassa di successione. Perché, si legge nel Manifesto che sarà presentato domani, “sosteniamo con forza e lealtà il governo Draghi” ma “non siamo il partito di Draghi, siamo il Partito Democratico. Per questo occorre forza e determinazione nella nostra presenza al governo. Senza la paura, come troppe volte è accaduto in passato, di ‘disturbare il manovratore’”.