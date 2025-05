Pd, nuova sede per la festa dell’Unità di Bologna

Nell’estate del 2025 il parco Nord di Bologna non sarà più uno dei luoghi della politica italiana: la festa dell’Unità di Bologna, infatti, ha trovato una nuova sede e sarà al parco Maurizio Cevenini di Borgo Panigale. Non si tratta di una notizia imprevista: il 2023 sarebbe dovuto essere l’ultimo anno della festa al Parco nord, dove però è rimasta anche nel 2024. L’area è interessata da una riqualificazione ed è toccata anche dal progetto del passante autostradale di Bologna, che però al momento ha molti punti interrogativi sul proprio futuro. Fin dagli anni Settanta il parco Nord ha ospitato una delle più importanti feste politiche italiane: ci sono passati praticamente tutti gli esponenti della sinistra, ma anche molti degli altri partiti, leader stranieri, artisti e scrittori. Luogo molto caro anche alla segretaria Elly Schlein, dove ha mosso i suoi primi passi in politica. La nuova sede, annunciata dalla segretaria bolognese del Pd Federica Mazzoni, è una di quelle che erano state prese in considerazione. Si tratta di un’area di dimensioni più ridotte (d’altronde negli ultimi anni la superficie della festa si era già ridotta drasticamente) e che porta il nome di un personaggio molto amato nel Pd Bolognese come Maurizio Cevenini, morto nel 2012 e che anche alle feste dell’Unità aveva fortemente legato la sua attività politica. La Festa si svolgerà dal 29 agosto al 21 settembre. Mazzoni, che probabilmente nei prossimi mesi sarà sostituita alla segreteria del Pd, ha annunciato anche l’esito della trattativa con la Fondazione 2000 (proprietaria del patrimonio ex Pci-Ds) sulle sedi: saranno 25, infatti, quelle che saranno dismesse. Fra queste quella del circolo Galvani dove era iscritto Romano Prodi.