Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Come costruire la vocazione maggioritaria per sedere al tavolo e costruire un nuovo patto, e poi come si fa quel patto. Sono le condizioni per un passaggio simile a quello che è stato per il successo del ’96, sapendo che la storia non si ripete”. Lo ha detto Andrea Orlando nel suo intervento all’Assemblea di Radicalità per ricostruire.