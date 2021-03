Pd: Pacini (giovani Dem), ‘voto convinto a Letta, basta ‘capi’ senza popolo’ (2)

(Adnkronos) – Quanto al tema delle ‘nuove leve’, “non sono particolarmente giovanilista: non bastano i giovani a fare un partito giovane. L’importante è anche quali. Bisogna – sottolinea – andare a pescare nei territori quelli che hanno dimostrato nei partiti e nelle amministrazioni locali di sapere fare bene politica, non solo avere la caratteristica di essere under 30. Non giovani come ‘immagine’ ma come sostanza, insomma”. Nei giorni scorsi, i giovani del partito avevano contestato il fatto che all’assemblea nazionale di oggi non ci sarebbe stato il dibattito. La questione è archiviata? “Archiviata perché Letta ha detto che oggi non è un ‘grazie e arrivederci’, si lanciano queste ‘agorà’ e poi ci saranno momenti di confronto tra cui l’assemblea a cui porteremo volentieri le nostre idee”.