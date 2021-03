Pd: Pacini (giovani Dem), ‘voto convinto a Letta, basta ‘capi’ senza popolo’

Milano, 14 mar. (Adnkronos) – Lorenzo Pacini, segretario dei giovani Democratici in Lombardia ha “apprezzato e votato convintamente” per Enrico Letta, soprattutto dopo le sue parole. “Se prima avrei votato per spirito di servizio posso dire, dopo averlo ascoltato, di averlo votato convintamente”, dice all’Adnkronos. Il passaggio sui giovani, che saranno “al centro dell’azione” del nuovo segretario è piaciuto, ma ancora di più, sottolinea Pacini, “mi ha convinto il passaggio sulla democrazia, sul fatto che non serve un segretario nuovo ma un partito nuovo”. Come giovani Dem, spiega, lo abbiamo detto più volte: “Non basta dire ‘rifondiamo il Pd’, ma serve immaginare nuovi metodi di confronto e nuove regole. E quindi basta con le correnti e con i dirigenti che non ascoltano la base e se ne fregano del territorio”. Nel Pd, osserva, ci sono tanti che fanno “i capi senza popolo”.