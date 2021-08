Pd: Palazzi, ‘area Delrio? da sindaco resto fuori, mia battaglia è per amministratori dem’** (2)

() – E fatti concreti potrebbero essere anche le modifiche normative, sottolinea Palazzi, che ha tempo vengono chieste anche dall’Anci. “Sui sindaci sono scaricati oneri e non onori… E poi il sindaco è l’unica figura istituzionale che non può correre alla politiche se non dimettendosi sei mesi prima e lasciando quindi il comune al commissariamento, cosa che un sindaco non farebbe mai. Una norma che tutti chiedono di cambiare ma non si è ancora fatto e invece farebbe bene al Pd ma anche agli altri partiti cambiarla”.