Pd: Palazzi, ‘area Delrio? da sindaco resto fuori, mia battaglia è per amministratori dem’**

Roma, 17 ago. Adnkronos) – “C’è stato un confronto con Delrio che è un amico, ma come sindaco non sono iscritto a nessuna corrente. Detto questo – ne parlai con Zingaretti prima e anche nell’ultima call con i sindaci con Letta – sono convinto, insieme a molti altri, che il Pd debba mettere al centro i propri amministratori, valorizzare questa classe dirigente. E non solo a parole”. Mattia Palazzi, sindaco dem di Mantova, risponde così all’Adnkronos rispetto alla nuova componente, Comunità democratica, animata da Graziano Delrio e che raccoglie diversi esponenti che appoggiarono la candidatura di Maurizio Martina, come fece lo stesso Palazzi.