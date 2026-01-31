Pd, Piero De Luca: Dalla Campania parte l’unità verso le elezioni politiche

Dalla iniziativa “Idee per l’Italia” a Napoli emerge “l’insegna di unità, di compattezza, di forza del Pd che è in grado di essere centrale, nel centro-sinistra, per lavorare alla costruzione dell’alternativa di governo”. Lo ha detto Piero De Luca, parlamentare e segretario del Pd in Campania, a margine dell’incontro promosso da Energia Popolare a Napoli. “Non basta – ha detto De Luca – essere contro il governo di centrodestra per convincere i cittadini a votarci, ma bisogna elaborare un progetto convinto e un convoglio rispetto ad un’Italia progressista diversa e di rispetto alla possibilità di occuparsi dei temi che oggi la testa non si sta occupando di un’efficace sanità, scuola, sport, salari che sono purtroppo ai minimi termini. Parliamo della sicurezza, di temi internazionali, l’obiettivo è di compattare il partito pratico e realizzare una grande proposta progressista di guida”. Per De Luca si parte “dal modello – ha detto – della recente elezione regionale in Campania e Puglia, con un campo largo che ha vinto. Il modello da seguire è di una coalizione che si è messa insieme senza veti ma soprattutto che si fondi su un programma condiviso, credibile. Lo dimostra la prima iniziativa messa in campo dalla giunta Fico in Campania, su uno degli elementi più civili del programma, quello del salario minimo per affrontare il problema dei bassi salari e l’esigenza di lavorare per impieghi dignitosi. E’ una delle criticità che portano tanti giovani anche a scappare all’estero o da altre parti dell’Italia. Se partiamo da questo e dalla sanità, dai servizi pubblici, dai trasporti, dagli investimenti nelle infrastrutture, io credo che potremo mettere in campo una proposta alternativa di primo piano”.