Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Ho detto che se non gli è stato chiesto da Zingaretti come avvenne con la De Micheli, Orlando si può dimettere anche questione di stile”. Giuditta Pini, area Giovani Turchi, è intervenuta nella direzione Pd in corso per ribadire la richiesta, già avanzata anche da Chiara Gribaudo, ad Andrea Orlando perchè lasci il ruolo al Nazareno.