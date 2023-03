Pd, proclamazione di Schlein segretaria: i big arrivano alla Nuvola per l’assemblea

Big e delegati regionali iniziano ad affollare il centro congressi la Nuvola di Roma per partecipare all’Assemblea del Partito democratico in cui oggi Elly Schlein verrà proclamata ufficialmente segretaria e Stefano Bonaccini diventerà presidente. Fra i primi ad arrivare proprio Bonaccini, Dario Franceschini, Debora Serracchiani e il segretario uscente Enrico Letta, che il 14 marzo 2021 fu eletto al vertice del Pd nell’assemblea nazionale nella sede di largo del Nazareno. Due mesi fa l’assemblea costituente si è svolta all’Auditorium Antonianum, un ambiente ben più ristretto della Nuvola, dove sono attesi 705 delegati in presenza (altri 221 seguiranno in collegamento), oltre a 417 invitati e 150 giornalisti accreditati. Nei saloni dominano i colori verde, bianco e rosso su cartelloni e totem digitali, in cui si rilancia il titolo dell’evento: “La forza della comunità, per le persone, per il pianeta”.