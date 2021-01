(Adnkronos) – (Adnkronos) – Radio Immagina cammina fianco a fianco con i diversi strumenti di comunicazione del Pd (“sui social abbiamo decuplicato i numeri, ora siano il secondo partito, siamo in campo”, sottolinea Furfaro) ma in maniera anche più complessa. Da un punto di vista tecnico, soprattutto, perchè la radio è fruibile su Internet, sulla piattaforma di Immagina, sui social, via podcast ma anche sui principali aggregatori come Fm-World. In più, a breve sarà disponibile l’App.