Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “A Enrico Letta faccio l’augurio di in bocca al lupo. Nonostante le opinioni diverse tra noi, come sulla tasse, ci conosciamo da anni e sia io che lui sappiamo bene come sono andate le cose…”. Lo dice Matteo Renzi a Stasera Italia. “Spero che ce la faccia, so per esperienza che il suo non è un lavoro semplice”.