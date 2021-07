(Adnkronos) – (Adnkronos) – “Ma in realtà è vero, lo sostengo io. Sto facendo l’interesse politico perché per me l’espressione “interesse politico” non è una parolaccia. E l’interesse politico significa tracciare una strada anche se la maggioranza dei sondaggi non condivide. Perché se devo seguire i sondaggi vado al Grande Fratello, non in Parlamento. Faccio l’influencer, non il senatore. Penso alla nomination, non ai vaccini”, dice Renzi.