Pd: Rosato, ‘da Letta cambio di passo ma su M5s non siamo d’accordo’

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “In politica prevale senso di responsabilità, in questa ottica si deve leggere l’incontro di ieri tra Letta e Renzi. Rispetto al passato Letta sa benissimo come sono andate le cose all’epoca del famoso passaggio della campanella. In quel momento i gruppi parlamentari erano per la maggioranza guidati da persone vicine all’ex segretario Bersani e anche loro segnalarono la necessità di un cambio di passo al Governo”. Così Ettore Rosato di iv a Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.