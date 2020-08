Pd, Sarracino: Sud, impatto positivo con la fiscalità di vantaggio

“La fiscalita’ di vantaggio avra’ un grande impatto positivo e significativo per tutte le imprese ed i lavoratori del sud”. Lo afferma il segretario del PD di Napoli Marco Sarracino. “Di questo importante risultato – aggiunge – va ringraziato il Governo ed in particolare il Ministro Provenzano che ha avuto il grande merito di far diventare la questione meridionale una vicenda di interesse nazionale. Si investe dunque sulla coesione sociale ed economica, si combatte il sommerso e si invogliano gli investimenti”.