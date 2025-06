Pd, Schlein al Budapest Pride: In Italia bloccate le leggi contro omofobia

“Siamo qui per la libertà e la democrazia. Tu non puoi vietare l’amore per legge. Non puoi cancellare l’identità delle persone, il nostro corpo, siamo persone abbiamo diretti. Vietare il pride è una violazione dei diritti costituzionali europei”. Lo ha detto la leader del Pd, Elly Schlein, in una conferenza stampa a fianco della presidente del gruppo S&d al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez a poche ore dal Budapest pride.

“Nel mio paese, in Italia si stanno bloccando leggi contro l’omofobia: dobbiamo lottare insieme. La vergogna sono gli omofobi non noi che manifestiamo” ha detto la leader del Pd.

Quindi ha concluso il suo intervento con “No pasaran”, la parola d’ordine dei repubblicani spagnoli ai tempi della guerra civile.