Pd, Schlein: “Alleanza con M5S? Irresponsabile non provarci”

(Adnkronos) – “Alleanza con il M5S? Io credo sia irresponsabile, dopo quello che è accaduto, non provare a trovare fronti comuni con altre opposizioni”. Così Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Pd, ospite di ‘In Onda’ su La7. “Mi ha fatto piacere che tutte le opposizioni abbiano presentato mozioni sul salario minimo. Dobbiamo metterci d’accordo sulle cose che possiamo fare insieme. Su diseguaglianze, clima e lavoro ci sederemo con tutti e vedremo chi ci sta”, dice.

“Non voglio semplificare, né sostituire i gazebo che fanno parte di una ritualità importante. Ma forse accanto a questo metodo, per agevolare un allargamento della partecipazione dopo l’astensionismo visto, sia doveroso metterlo in campo, tanto più che il Pd ha già adottato un sistema innovativo e sicuro che usa lo Spid”, dice esprimendosi sull’ipotesi di un voto online per le primarie dem. “Mi sembra un elemento utile. Non dobbiamo avere paura della partecipazione, cerchiamo di aprirci”, dice.