Pd, Schlein in serata a Genova. In dubbio incontro con Salis

Genova, 18 dic. (askanews) – La seduta fiume del Consiglio comunale di Genova per la votazione del bilancio potrebbe impedire alla sindaca Silvia Salis di incontrare la segretaria del Pd Elly Schlein in visita questa sera nel capoluogo ligure. Schlein è infatti attesa alle 20 nella sede dell’organizzazione umanitaria Music for Peace per un incontro con il presidente Stefano Rebora nell’ambito del festival “Che Stella” organizzato dalla stessa associazione.
A mettere a rischio il possibile rendez-vous con la sindaca di Genova, la probabile prosecuzione fino a notte inoltrata, come accaduto ieri, della seduta del Consiglio comunale. La segretaria dem incontrerà invece quasi sicuramente il candidato unitario per la segreteria provinciale del Pd Francesco Tognoni.