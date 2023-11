Pd, Schlein: no una politica rinchiusa nei recinti del potere

Roma, 11 nov. (askanews) – “Siamo qui per riprenderci insieme la voce, convinti che fare politica non voglia dire rinchiudersi in recinti di potere e preservarlo ma conquistarlo per redistribuirlo, per aprire i recinti. A noi interessa il potere di cambiare in meglio la vita delle persone”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schelin parlando alla manifestazione di piazza del Popolo.

“Non ci serve un politica che rincorre l’hashtag quotidiano o che vive nell’ossessione della prossima scadenza elettorale. Siamo qui per chi tra noi non ci verrebbe mai: l’astensionismo ha raggiunto un record storico, dobbiamo ridare credibilità alla politica, dobbiamo ridare speranza alle persone”.