Pd, Schlein: possiamo vincere elezioni, serve rispetto reciproco

Roma, 6 feb. (askanews) – “Noi possiamo vincere le prossime elezioni, sono convinta che il lavoro che ci aspetta vada esattamente in questa direzione. Non a caso vogliono cambiare le regole del gioco. Per questo chiedo a tutti il massimo rispetto reciproco e il massimo impegno”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein concludendo il suo intervento alla direzione del partito. “Ci abbiamo messo tre anni a ricostruire una coalizione uguale in tutte le regioni. Ora i sondaggi indicano che la partita è aperta. La nostra linea testardamente unitaria ha portato risultati concreti che sono di tutto il partito sia dalla maggioranza che dalla minoranza”.

Ha aggiunto la Schlein: “Ci sono stata anche io in minoranza in questo partito, in un tempo in cui purtroppo a volte veniva sbeffeggiata. Per questo io vi chiedo – e pretendo – rispetto per tutti dentro questo partito, soprattutto per chi ha un’idea diversa dalla maggioranza”.

Ma “al contempo chiedo di rispettare il fatto che il partito ha una maggioranza con una linea chiara. Si può essere d’accordo o non d’accordo, ma è sbagliato dar l’idea fuori che il Pd abbia linee diverse perché ne ha una sola con cui appunto si può essere d’accordo o meno, ma una non due non tre e non nessuna questo è un principio fondamentale che deve tenere nel rispetto di tutti anche di chi ha un’idea diversa deve tenere insieme la nostra comunità plurale”.