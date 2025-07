Pd, Schlein: sondaggi? I voti dicono che la linea rinnovata funziona

Roma, 9 lug. (askanews) – I sondaggi lasciano il tempo che trovano, i risultati delle elezioni dicono che il Pd negli ultimi due anni ha avuto un “aumento medio di più dell’8%”, dove si è votato, e questo dimostra che “la nostra proposta rinnovata sta funzionando”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein durante una conferenza stampa.

A chi le chiedeva come mai Fdi nei sondaggi sia ancora intorno al 30%, nonostante la situazione negativa denunciata dal Pd, la Schlein ha risposto: “I sondaggi lasciamo volentieri a destra di Meloni, noi però poi vinciamo le elezioni. Le abbiamo vinte a Genova, ad Assisi, a Ravenna, a Taranto, le abbiamo vinte in Emilia romagna e in Umbria, le abbiamo perse per 8mila voti in Liguria…”.

Ha aggiunto la leader Pd: “Sarebbe interessante fare un raffronto europeo, dalla Francia, di quanti partiti che due anni fa perso le elezioni e si trovavano purtroppo al loro minimo storico nei sondaggi – a proposito di sondaggi – al 14% e nel giro di due anni hanno potuto mettere un +10% e fare di voti veri il 24% alle europee”.

In generale, “se guardiamo i risultati di amministrative e regionali posso dire che in tutte regioni dove si è presentato il Partito democratico in questi ultimi due anni – dove abbiamo vinto e dove abbiamo perso – c’è stato un aumento medio dell’8%. Io non so quante altre forze politiche in Europa abbiano avuto questi dati, ma devo dire che noi siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Il partito – grazie alla nostra proposta rinnovata, credibile – sta funzionando, i risultati lo dicono. I sondaggi li lasciamo festeggiare gli altri. Però avremo presto altre occasioni per dimostravi che quando tratta di andare a convincere i cittadini siamo competitivi e molto spesso vinciamo”.