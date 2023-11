Pd, Schlein(Pd): con questa piazza si apre una fase nuova

Roma, 11 nov. (askanews) – La manifestazione di piazza del Popolo apre “una fase nuova”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein concludendo il suo intervento. “Siamo noi a dover ricostruire un campo progressista. Siamo qua per costruire una speranza al Paese, e questa piazza è la nostra risposta. Da questa piazza parte una fase nuova, non ci lasciamo qui, dovremo continuare a lavorare insieme, giorno per giorno”.

Ha precisato la leader democratica: “Non lo facciamo da soli. L’alternativa c’è, se la facciamo vivere insieme, continueremo a cercare convergenze con le altre forze di opposizione”.