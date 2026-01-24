Pd, segreteria a Napoli e provincia: candidati Dinacci e Di Nocera

Dopo una lunga serata che doveva concludersi alle 18 ma è andata avanti fino alle 23 il Pd ha finalmente avviato ieri le elezioni per il segretario del partito a Napoli e Provincia che vede due candidati, Francesco Dinacci e Nora Di Nocera. Il percorso era stato deciso nei mesi scorsi con la candidatura unica di Dinacci, ma dopo le elezioni regionali si è sviluppato un dibattito nel Pd di Napoli e provincia che ha portato una forte parte delle donne dem a polemizzare sulle scelte del partito, affidando molto del dibattito a Enza Amato, presidente del consiglio comunale di Napoli e che non è stata eletta alle regionali nonostante i 14.438 voti presi. E così ieri alle 18 è stata presentata la candidatura di Di Nocera, esponente del Pd a Castellammare di Stabia, mentre mancava quella di Dinacci. Il dibattito nella commissione aperta è andato avanti e la scadenza è stata rinviata alle 21 e poi fino alle 23, quando in tarda serata è stata presentata la candidatura di Dinacci. Le elezioni nei circoli dovrebbero svolgersi il 7 e 8 febbraio. La candidatura di Nora di Nocera mette così in moto la corsa per la segreteria di Napoli e provincia dove sembrava essere candidato solo Dinacci. Una situazione che verrà presentata alla segretaria del Pd nazionale Elly Schlein che sarà a Napoli il 31 gennaio. Intanto i dem cominciano anche il lavoro verso il referendum sulla giustizia con nella prossima settimana un primo incontro al Pd di Napoli con i segretari del partito nei circoli di Napoli e provincia e poi nei giorni successivi con i sindaci, gli assessori e i circoli di tutta la Campania per avviare un lavoro con banchi nelle strade per spingere gli elettori a votare no al referendum.