Pd: segreteria Letta, 8 donne e 8 uomini, tra ex-governo e new entry**

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Il Segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha nominato oggi la Segreteria nazionale, di cui, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, darà comunicazione alla Direzione nazionale”. In tutto 16 i membri nominati tenendo fermo il principio dell’equilibrio di genere: otto donne e otto uomini. Alcune conferme della segreteria di Nicola Zingaretti, come Stefano Vaccari. Molte new entry come Mauro Berruto, ex CT della Nazionale maschile italiana di Pallavolo. Alcuni ex dell’esecutivo Conte 2: Francesco Boccia, Antonio Misiani, Sandra Zampa.