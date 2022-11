Pd, si lavora a Comitato nazionale: spunta Maurizio De Giovanni

Lo scrittore Maurizio De Giovanni, l’ex ministro Enrico Giovannini, la scrittrice Viola Ardone, il professor Mauro Magatti e la sociologa Chiara Saraceno sono alcuni dei componenti del Comitato nazionale del Pd, sulla cui composizione sta lavorando la direzione del partito, in corso al Nazareno. Compito del Comitato è quello di scrivere il Manifesto dei principi e dei valori fondanti del nuovo Pd, che uscirà dal congresso. Il Comitato sarà composto da componenti della segreteria del Pd e anche personalità non iscritte al partito, rappresentative del mondo del lavoro, delle professioni, dell’impresa, della cultura, dell’università e della ricerca, dell’associazionismo, dell’innovazione sociale e ambientale, delle amministrazioni locali. Sarà composto secondo criteri di parità di genere ed equilibrio generazionale. Nella scelta dei componenti vengono coinvolti soggetti che prendono parte al percorso costituente, come Articolo Uno.