Pd: Smeriglio, ‘basta denigrare Bettini, Letta intervenga con parole chiare’

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Da un po’ di tempo Goffredo Bettini è al centro di un costante tiro al piccione. In fondo risulta essere un capro espiatorio perfetto. Non ha potere alcuno, né incarichi formali nel suo partito. Bettini semplicemente fa battaglia politica con la forza delle proprie idee. A mani nude. Senza strutture, risorse, senza alcun apparato”. Così in un editoriale del quotidiano Il Domani Massimiliano Smeriglio, eurodeputato S&D.