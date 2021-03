Pd: Vaccari, ‘se si elegge segretario non sarà reggente, altrimenti si va verso congresso’

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “L’Assemblea nazionale ha due possibilità, quella di capire se ci sono candidature alla segreteria che possono essere messe ai voti e chiudere quindi la vicenda dopo l’esito di quel voto, oppure avviare il percorso verso il congresso e, in quel caso, la presidente Valentina Cuppi rimarrebbe alla guida del Pd, insieme ai gruppi dirigenti in carica. Se si andasse nella direzione auspicata di eleggere una segretaria o un segretario, quella figura sarebbe in tutto e per tutto la segretaria o il segretario nazionale del Partito democratico, fino alla fine del mandato. Quindi, per fare chiarezza, non c’è alcuna figura di ‘reggente’ o ‘traghettatore’”. Lo ha affermato Stefano Vaccari, dirigente del Partito democratico, intervenendo assieme a Marco Furfaro a Radio Immagina, la web radio del Pd.