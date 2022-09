Pd, Valeria Valente eletta alla Camera in Puglia

Al Senato, secondo i conteggi del ministero dell’Interno, nei listini plurinominali in Puglia sono eletti: Giovanbattista Fazzolari e Isabella Rauti (Fdi); Licia Ronzulli (Fi); Matteo Salvini (Lega); oltre ai vincitori delle sfide agli uninominali, Anna Maria Fallucchi, Roberto Marti, Filippo Melchiorre, Vita Maria Nocco e Francesco Paolo Sisto per il centrodestra. Il M5S elegge Gisella Naturale e Mario Turco; il Pd elegge Francesco Boccia e Valeria Valente. Per quanto riguarda la Camera, al momento risultano eletti: Raffaele Fitto, Giorgia Meloni, Marcello Gemmato e Giandonato La Salandra per Fdi; Mauro D’Attis e Marcello Lanotte per Fi; Marcello Salvatore Di Mattina per la Lega; oltre ai vincitori agli uninominali che sono per il centrodestra Davide Bellomo, Alessandro Colucci, Saverio Congedo, Mauro D’Attis, Rita Dalla Chiesa, Giandomenico Gatta, Dario Iaia, Mariangela Matera e Rossano Sasso. Il M5S ha eletto Giuseppe Conte, Gianmauro Dell’Olio, Leonardo Donno, Carla Giuliano e Pasqua L’Abbate, oltre a Marco Pellegrini vincitore all’uninominale. Azione e Italia Viva eleggono Mara Carfagna; il Pd Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Claudio Stefanazzi; Sinistra e Verdi Soumahoro Aboubakar. I dati sono comunque provvisori e potrebbero subire modifiche in base anche alla scelta di alcuni candidati che potrebbero optare per altri collegi in cui sono risultati eletti.