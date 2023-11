Pd,Schlein: domani in piazza a Roma per sanità, pace, giustizia sociale

Roma, 10 nov. (askanews) – Il Pd vuole “parlare dei bisogni essenziali dei cittadini” e questo accadrà alla manifestazione di domani a piazza del Popolo a Roma. Lo ha detto la segretaria democratica Elly Schlein parlando al congresso del Pse in Spagna. “Domani a Roma terremo una grande manifestazione a roma, sulla giustizia sociale, sulla pace, sulla giustizia climatica. Noi insistiamo per garantire accesso alla sanità pubblica, loro stanno tagliando le risorse per la sanità” e il risultato è che “i ricchi si rivolgono al privato, ma i poveri rinunciano a curarsi”.

E poi: “Insistiamo per un salario minimo in Italia. Ci battiamo per la scuola, diritto alla casa, un green deal, l’accompagnamento della transizione ecologica. In italia molti vi direbbero ‘la sinistra lavora solo per i diritti civili’. Non è vero, diritti civili e sociali sono strettamente connessi”.