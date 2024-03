ROMA (ITALPRESS) – “Disseminare le isole minori o interi arcipelaghi di dissalatori fissi, energivori e particolarmente dannosi per la salute dei cittadini e per gli ecosistemi costieri non è una buona politica”. Lo dice il presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio, in occasione della conferenza stampa “Crisi idrica: soluzioni normative e tecnologiche verso la Giornata Mondiale dell’Acqua” promossa da Fondazione UniVerde e Marevivo.

