“Gli accordi di Parigi sono falliti? Serve una svolta per evitare il caos climatico“. Il presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio chiede che l’Italia lanci un piano #climatefirst per G20 e per Cop26. A 5 anni dagli accordi bocciatura netta dal ministro che introdusse incentivi per il solare e l’ecobonus.

