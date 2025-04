Pecoraro Scanio “Ai Fori per la pace, Governo ascolti il no alle armi”

ROMA (ITALPRESS) – “Ai fori imperiali circa 100.000 persone , almeno il doppio di quelle di piazza del popolo superando ogni previsione . Governo e opposizioni ascoltino la richiesta di no alle armi ampiamente maggioritaria in Italia e in Europa” ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde , promotore della rete Ecodigital e ex Ministro dell’Ambiente, rilanciando dal Colosseo l’appello per evitare la corsa al riarmo. “Una straordinaria manifestazione per la pace, contro le armi e contro la guerra. Decine di migliaia di persone hanno partecipato con entusiasmo e determinazione: un successo davvero eccezionale. “Ancora adesso – ha aggiunto – migliaia di persone continuano ad affluire, con il sorriso e con la voglia di impegnarsi per la pace. È fondamentale che Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle abbiano avuto la determinazione di promuovere questa manifestazione, dando voce a un sentimento diffuso in tutto il Paese”. “Colpisce positivamente – ha concluso Pecoraro Scanio – la presenza di tante realtà, anche con opinioni diverse, unite oggi da unmessaggio chiaro e condiviso: no al riarmo, no alla guerra. Sì alla pace”.

