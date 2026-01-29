Pecoraro Scanio “Al Senato passo fondamentale per area marina protetta di Capri”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono decenni che aspettiamo l’area marina protetta di Capri. Finalmente un voto unanime al Senato fa fare un passo avanti alla realizzazione di una riserva marina fondamentale, prevista da tantissimo tempo ma incardinata in una norma che la vedeva insieme a Punta Campanella e quindi mai realizzata. Avevamo rilanciato qualche anno fa, insieme al ministro Pichetto Fratin, la necessità di realizzare finalmente questa area protetta e i parlamentari, all’unanimità al Senato, hanno deciso per il sì a quest’area protetta. Spero che la Camera voglia fare rapidamente il passaggio necessario in modo che si possa davvero realizzare l’area marina protetta di una delle isole più famose del mondo”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell’Ambiente.

fsc/mca3 (Fonte video: Fondazione UniVerde)