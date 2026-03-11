Pecoraro Scanio: da Firenze la sfida dell’agricoltura Ecodigital

Per il futuro dei giovani e dei territori

Firenze, 11 mar. (askanews) – “L’agricoltura innovativa ed Ecodigital rappresenta una delle grandi sfide della transizione ecologica e digitale del nostro Paese. Un settore strategico non solo per la produzione alimentare, ma anche per la tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la produzione di energie rinnovabili e lo sviluppo di nuovi servizi legati alla multifunzionalità agricola”.Lo ha dichiarato da Firenze Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, promotore della rete EcoDigital ed ex Ministro dell’Ambiente e delle Politiche Agricole, intervenendo durante Didacta Italia, in occasione di un incontro con Renisa e con centinaia di studenti degli istituti agrari provenienti da tutta Italia, docenti e start-up innovative del settore agri-tech.”L’agricoltura moderna – ha aggiunto Pecoraro Scanio – è sempre più un presidio ambientale e sociale: dall’agriturismo ai mercati degli agricoltori, agli agriasili, dagli agriospizi alle comunità energetiche rinnovabili, fino ai nuovi servizi ecosistemici. La multifunzionalità agricola consente alle imprese di svolgere non solo attività produttive tradizionali, ma anche funzioni innovative al servizio della collettività”.Secondo il Presidente della Fondazione UniVerde, è fondamentale sostenere le start-up agri-tech e i percorsi formativi dedicati ai giovani: “Serve una forte azione di sostegno all’innovazione e alle nuove imprese agricole tecnologiche, che sono decisive per dare prospettive occupazionali alle nuove generazioni e rendere il settore più competitivo e sostenibile”.Pecoraro Scanio ha inoltre sottolineato il ruolo delle istituzioni: “Questa sfida deve essere sostenuta dal Governo, dal Parlamento e da tutte le istituzioni territoriali. Siamo nel pieno di una rivoluzione guidata dall’intelligenza artificiale e dalle tecnologie digitali e dobbiamo metterle al servizio dell’agricoltura italiana, che rappresenta una eccellenza globale e un modello di qualità riconosciuto nel mondo”.”L’agricoltura multifunzionale italiana – ha concluso – è un esempio internazionale che dobbiamo valorizzare prima di tutto per il benessere delle nostre comunità, per la sicurezza del territorio e per il futuro delle prossime generazioni”.