Pecoraro Scanio: da Milano sfida Ecodigital per difendere tipicità

“Cucina italiana sostenibile e biodiversa”

Milano, 2 mag. (askanews) – A Milano martedì 6 maggio, all’interno della manifestazione TuttoFood presso Fiera Milano, Rho (Padiglione 2 – Stand M34), si terrà “Food and Future: Cibo, Tecnologie e Sostenibilità”, il meetup della Rete EcoDigital promosso da Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, per rilanciare il ruolo centrale della transizione ecologica e digitale nel settore agroalimentare.”Parleremo di come un’alimentazione sana e un’agricoltura sostenibile possano diventare motori di innovazione e identità – spiega Pecoraro Scanio – anche grazie al contributo di giovani startup che, attraverso la rete EcoDigital, stanno dimostrando concretamente cosa si può fare per ridurre lo spreco alimentare, tutelare il territorio, innovare nella tradizione”.Il focus sarà sul valore delle ricette della cucina italiana e sul loro potenziale di evoluzione in chiave sostenibile, biodiversa e bio-culturale. Il meetup coinvolgerà giovani innovatori, imprese,istituzioni, esperti e rappresentanti dell’agricoltura di qualità, in un confronto aperto sul futuro del cibo, delle filiere locali e del made in Italy.”Vogliamo che la cucina italiana – aggiunge – non sia solo celebrata, ma anche rilanciata come modello di sostenibilità, tutela della biodiversità e innovazione. Un sostegno concreto all’agricoltura familiare, all’agroalimentare di qualità e a chi, anche nel digitale, costruisce soluzioni per il bene comune”.L’incontro sarà anche l’occasione per ribadire il sostegno alla candidatura UNESCO della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità, nella sua dimensione più autentica, multifunzionale e vicina alle comunità.Durante l’incontro sarà possibile degustare un simbolo della nostra cucina diffuso in tutte le tradizioni regionali e locali: la pasta del pastificio Graziano di Avellino. Interverranno Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde, promotore rete #EcoDigital Enrico Derflingher, Presidente Euro-Toques Italia Dominga Cotarella, Presidente Terranostra Luciano Pignataro, giornalista, scrittore e gastronomo Manuel Urzì, Manager Startup Geeks, EcoDigital Lombardia Maria D’Amico, Marketing & Sustainability Manager Gruppo D’Amico Christian Cutino, EcoDigital Campania, Co-founder Cibo Nello Gatti, CEO at Wine Fiction Mariachiara Leonardi, Founder of Free Eat Luca Belli, CEO Sperlato Gusto Emilia Media partner Italia a Tavola e GustoH24