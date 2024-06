Pecoraro Scanio “Desertificazione è emergenza grave, governo agisca”

ROMA (ITALPRESS) – Oggi 17 giugno, 30° giornata mondiale Onu contro la desertificazione, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e che da ministro dell’ambiente lanciò dal Mali l’impegno italiano per aiutare l’Africa, ricorda che la

situazione è peggiorata e riguarda anche l’Italia e tutto il bacino mediterraneo.

“La desertificazione – afferma – avanza e crea allarme in particolare per agricoltura e turismo in Italia e per boom di rifugiati climatici che scapperanno dall’Africa. Il governo deve agire e considerarla un’emergenza seria. Servono azioni di tutela dei suoli, di risparmio idrico e tecnologie ecodigital in Italia e da esportare gratuitamente ai paesi poveri soprattutto dell’Africa sub sahariana”.

mgg/gtr