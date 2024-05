Pecoraro Scanio “È sempre più emergenza climatica”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ sempre più emergenza climatica. Il governo deve realizzare un commissariato straordinario all’emergenza climatica e serve il Piano di adattamento. Non è tollerabile che i negazionisti, pubblici o un pò nascosti, che sono nel governo e nella maggioranza danneggino il nostro Paese e il futuro dell’Italia perchè non vogliono prendere atto che c’è un’emergenza climatica e occorre intervenire e investire in modo serio”. Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde.

