Pecoraro Scanio “Studenti vanno ascoltati, non criminalizzati”

ROMA (ITALPRESS) – “Gli studenti vanno ascoltati e non criminalizzati, questo vale sia per la scuola che per l’università. L’atteggiamento del Governo con un’azione di criminalizzazione della protesta studentesca non è tollerabile, ma non è tollerabile nemmeno quello che è successo a ‘La Sapienza’ dove sicuramente ci possono essere stati degli eccessi nel manifestare, ma c’è una incapacità di ascolto delle istanze degli studenti”. Lo ha detto il presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio.

mca2/sat