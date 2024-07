Pecoraro Scanio: zero tasse per mercati dei piccoli agricoltori

“Preziosi per pianeta e alternativa cibo anonimo multinazionali”

Roma, 12 lug. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e del comitato scientifico di campagna Amica dalla giornata inaugurale della seconda assemblea mondiale dei farmer market ha rilanciato insieme al prof Selorm Akaba rappresentante dei farmer market del Ghana un appello per sostenere i piccoli agricoltori e i mercati contadini di tutto il mondo. ” I mercati di vendita diretta dei piccoli agricoltori e dei contadini di tutto il mondo hanno una funzione ambientale e sociale preziosa. La vendita dei prodotti del territorio aiuta le piccole economie locali, riduce le emissioni climalteranti e i flussi di migranti climatici che scappano dalla desertificazione e dalla fame. Bisogna ottenere provvedimenti in tutto il mondo che aiutino con tassazione zero i mercati contadini e tassino i prodotti iperprocessati delle multinazionali del cibo anonimo. L’ottimo lavoro fatto finora dalla coalizione mondiale che vede 70 associazioni nazionali e l’impegno del presidente Mccarthy e del direttore generale Troccoli ci permettono di rilanciare la sfida di una agricoltura multifunzionale a livello internazionale. ” ha dichiarato Pecoraro Scanio che da ministro dell’agricoltura ha varato nel 2001 la legge di orientamento che ha dato vita all’agricoltura multifunzionale ora rilanciare dalla world farmer coalition come esempio utile per aiutare l’agricoltura familiare che anche la Fao indica come modello da difendere.