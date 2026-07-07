Pecoraro “Sicilia può diventare capitale della transizione Ecodigital”

PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia ha tutte le caratteristiche per diventare la capitale italiana delle energie rinnovabili, dell’innovazione e della transizione ecodigitale. Un territorio ricco di risorse naturali, competenze, giovani, università, startup e capacità imprenditoriali che possono fare della Regione un laboratorio nazionale per un modello di sviluppo sostenibile”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital, in occasione della missione istituzionale in Sicilia che prenderà il via con l’incontro in programma l’8 luglio alle ore 11.00 presso Palazzo dei Normanni, promosso insieme a Jose Marano, presidente dell’Intergruppo parlamentare regionale per la Transizione Ecologica e Digitale. Il programma proseguirà giovedì a Trapani con un confronto dedicato alle opportunità e alle sfide della transizione energetica, alla presenza di rappresentanti del CNR, del mondo scientifico, delle istituzioni locali e delle realtà del territorio.

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