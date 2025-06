Peggiore del videogioco più trash, succede quando la realtà supera di più spanne la finzione

Il fine settimana è stato una due giorni di eventi, non tutti lieti e il fatto di essere stato il primo weekend dell’estate non è bastato perché ricevesse commenti e apprezzamenti. Gli stessi che, di solito, lo avrebbero collocato in cima alla classifica degli argomenti da ombrellone o da panchina nel bosco e ciò è valso ugualmente per i “vacanzieri mordi e fuggi”. Con ordine. Quanto è successo a partire dalla notte a cavallo tra venerdì e sabato scorsi, oramai ha certamente superato la soglia minima dell’ argomento Usa-Iran. Al punto che, senza alcuna velleità di voler fare elucubrazioni prive di senso, di certo un buon numero di quanti sono venuti a conoscenza di quei fatti attraverso le immagini trasmesse dalle TV li avranno giá elaborati. Lo show di Donald the great – il grande -, avrà riportato alla mente qualcosa di simile o quanto meno accostabile dello stesso genere. È sempre da riferire al tono e alla gestualità il trait d’union che tiene insieme le immagini giunte l’ altroieri da Washington e quelle che furono riprese nel 1940 a Roma, precisamente su un balcone di Palazzo Venezia, dall’

Istituto Luce, audio e video del Duce e del Fascismo. L’ argomento quella volta era la dichiarazione di guerra alla Grecia comunicata agli italiani dai microfoni della EIAR, l’emittente radiofonica del regime che, più avanti nel tempo, divenne RAI e questo è ancor oggi il nome della stessa. Il duce usò il tono stentoreo che gli apparteneva, mentre Trump ha parlato con voce pacata, talvolta sarcastica. In concreto anche in questa occasione si sono evidenziate caratteristiche inadeguate, almeno due sfacciate, del Biondo di Washington, presidente per sbaglio degli Usa: l’ egocentrismo dichiarato e la violenza verbale. In campagna si usa dire che “can che abbaia, non morde”, solo che quello che alloggia nella Casa (cuccia, ndr) Bianca, nell’occasione ha superato se stesso. Oggi inizia un’ altra settimana e durante la stessa é prudente pensare che, a latere dei fatti d’arme, altro genere di disgrazie tenute fin’ora a cimentarsi in prove libere nelle acque del Mar Rosso, stanno rimanendo…a galla. In effetti l’evento che appare più che probabile di potersi concretare è la chiusura del canale di Hormuz. Due situazioni allora potrebbero verificarsi con ogni probablità: un micidiale surriscaldamento del mercato dei combustibili di origine fossile e, contemporaneamente’ il sigillo con firma di Trump della dichiarazione di guerra all’ Iran. Per la prima azione gli effetti negativi dei rincari diventeranno sempre più avvertiti man mano che si avvicinerà l’inverno al lato occidentale del pianeta. Intanto la dichiarazione di guerra avrà liberato reazioni a catena che porteranno l’ umanità a una specie di confronto violento di tutti contro tutti. Si potrà tenere, anche per un periodo breve, in incubazione il finimondo che di sicuro si scatenerà e nient’altro.Ciò che sará da subito incontrovertibile è che il mondo sará presto in guerra e che genere di guerra ! Per ora buona settimana, da godersi senza indugio. Domani sarò un altro giorno, si vedrà, meglio si dovrebbe vedere.