Peggy Guggenheim a Venezia: collezione di opere d’arte, affetti e ricordi dell’ereditiera americana

Il Museo Peggy Guggenheim, con sede a Palazzo Venier dei Leoni sul Canal Grande a Venezia, ospita la collezione personale della celebre ereditiera di New York. Esso rappresenta uno dei più importanti luoghi dell’arte europea ed americana del ventesimo secolo in Italia. Non mancano importanti opere della collezione Hannelore B. e Rudolph B. Schulhof, un giardino “delle sculture” ed un’ala della dimora adibita successivamente a mostre temporanee. L’immensa collezione esposta è parte dell’insieme dei Musei della Fondazione Solomon R. Guggenheim.

All’ingresso del museo una gigantografia di Peggy con uno dei suoi amatissimi cani a fare gli onori di casa, un giardino con panchine in marmo sulle quali sono incise diverse scritte ed alcune sculture in ferro ed in bronzo. Prima di accedere alla collezione, ad attirare lo sguardo del visitatore, la tomba di Peggy Guggenheim (1898-1979) ed accanto quella dei suoi 14 amatissimi cani, i cui nomi sono tutti incisi sulla lapide. Una scala di marmo dà accesso alla dimora al cui interno si scorge Arco di petali 1941, scultura leggera in alluminio di Alexander Calder. Nel 1980 dopo la morte dell’ereditiera americana, i garanti ed il Direttore della Fondazione Solomon G. inaugurano la prima stagione espositiva del Museo ormai trasformato da residenza privata ad istituzione pubblica e solo dal 1985 si rende possibile l’apertura e l’avvio di un programma di mostre temporanee.

La collezione privata racchiude opere di Pablo Picasso, Jackson Pollock, Joan Mitchell, Giorgio de Chirico, Salvador Dalì e Renè Magritte quali Sulla spiaggia 1937, Lo studio 1928, La donna luna 1942, Composizione 1962, La nostalgia del poeta 1914, La nascita dei desideri liquidi 1932, L’impero della luce 1954. Durante la sua esistenza Peggy aiuterà diversi artisti supportandoli nella creazione, nella vendita e nell’esposizione delle loro opere, aiutandoli così ad ottenere fama internazionale, tra questi Tancredi Parmeggiani, esponente dello Spazialismo, lo scultore Egidio Costantini e Pegeen Vail pittrice surrealista con influenze naif.

Proseguendo nelle stanze interne alla villa uno spazio dedicato anche alla Collezione Hannelore e Rudolph B. Schulhof, esperti collezionisti riconosciuti per l’accurata raffinatezza di scelte effettuate per collezionare opere d’arte contemporanea europee ed americane. Seguendo il percorso espositivo si ammirano dipinti di svariati artisti, una scultura in argento che riproduce la testiera di un letto commissionata da Peggy G. all’amico Alexander Calder nel 1945 e 23 sculture in vetro dell’artista Egidio Costantini su disegno di Pablo Picasso nel 1964.

In uno dei giardini del museo si contempla Opera3 1969, realizzata dallo stesso Costantini in collaborazione con l’architetto giapponese Mikuni Omura, ispirata alla bellezza ed alla fragilità di Venezia. Infine, nel terrazzo retrostante la villa che affaccia sul Canal Grande si erge la scultura in bronzo del pistoiese Marino Marini L’angelo della città 1948, allegoria plastica della ritrovata fiducia nell’uomo dopo i disastri del secondo conflitto mondiale.

L’ereditiera americana acquista le opere esposte nella sua residenza tra il 1938, quando apre a Londra la sua prima galleria ed il 1979. Vivrà nella sua dimora veneziana sino alla sua morte ed in vita deciderà di donarla insieme alla sua collezione alla fondazione newyorkese creata dallo zio Solomon R. Guggenheim.