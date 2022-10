“Nel giorno del mio compleanno, voglio solo esprimere la mia gratitudine. La vita è molto bella. Compiere 82 anni con voi, la mia famiglia, in buona salute, è il regalo più bello. Grazie per tutto quello che ho ricevuto”. Queste le parole in un videomessaggio su Instagram di ‘O Rei‘ Pelè che ringrazia per gli auguri ricevuti nel giorno del suo 82esimo compleanno.